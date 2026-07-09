«Все превратилось в шоу одного человека». С какими проблемами столкнулось НАТО и какие преимущества это даст России?

Политолог Сезер: Саммит НАТО и проблемы альянса могут стать преимуществом для России

Саммит НАТО, прошедший в Анкаре, показал растущие проблемы в отношениях между США и Европой, которые могут стать преимуществом России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.

Саммит открыл России косвенные преимущества (...) Хотя в итоговом коммюнике была выражена приверженность Мадридской декларации 2022 года, в которой Россия названа угрозой, США все больше требуют расширения повестки и отказа от такого узкого подхода. Это расширяет пространство для маневра России Айдын Сезер политолог, бывший торгпред Турции в Москве

Встреча лидеров Североатлантического альянса прошла с 7 по 8 июня в турецкой столице. В ходе саммита генеральный секретарь Марк Рютте позволил себе несколько резких высказываний в адрес России. Например, он заявил, что НАТО собирается вновь признать Россию долгосрочной угрозой для стран альянса.

«Я жду четкого документального подтверждения того, что Россия является долгосрочной угрозой», — сказал политик. Кроме того, на вопрос о том, какое послание он хотел бы передать президенту РФ Владимиру Путину, Рютте указал, что альянс, объединяющий миллиард человек в Европе, Канаде и США, будет защищать «каждый сантиметр своей территории».

Однако в действительности саммит НАТО показал растущий раскол между США и Европой. Президент США Дональд Трамп признался, что не приехал бы на встречу, если бы не лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, к которому он испытывает уважение.

Я был очень разочарован НАТО. И, честно говоря, если бы это мероприятие не проходило в Турции, где мой друг — очень сильный лидер, очень волевой человек, — возможно, я бы и не присутствовал Дональд Трамп президент США

Фото: Filip Singer / Reuters

Хозяин Белого дома также набросился на несколько стран Европы. Он заявил о недовольстве действиями альянса на фоне разногласий вокруг Гренландии и Ирана, а также подверг критике Испанию за ее позицию внутри альянса.

Как отмечает журнал Politico со ссылкой на источники, саммит оказался разочарованием для европейских лидеров. Союзники рассчитывали, что Трамп прибудет в Анкару с настроем на достижение договоренностей, однако вместо этого столкнулись с его жесткой позицией по вопросам альянса.

Как отметил Сезер, главным камнем преткновения между США и Европой является повестка, в том числе по отношению к украинскому конфликту. По его словам, это косвенно открывает новые возможности для российской внешней политики.

США подчеркивают, что НАТО должна взять на себя новые роли не только в отношении России (...) Например, если США нападут на Иран, НАТО также должна быть там. Но такой подход создает проблемы для Европы, они не готовы с этим мириться Айдын Сезер политолог, бывший торгпред Турции в Москве

Что известно об итогах саммита НАТО?

Как указал Сезер, саммит НАТО не привел ни к каким серьезным прорывам.

Саммит НАТО в Анкаре проходил в атмосфере, где вместо грандиозных стратегических планов на будущее альянса, обсуждались требования Трампа. Все это превратилось в зрелище Айдын Сезер политолог, бывший торгпред Турции в Москве

Эксперт добавил, что главной проблемой стало недовольство администрации Трампа тем, что Европа не вмешалась в иранский конфликт и не поддержала действия США.

«Трамп попытался переложить ответственность за Иран на Европу. В частности, он требовал вмешательства НАТО для сохранения открытого Ормузского пролива», — добавил собеседник.

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Может ли сорваться следующий саммит НАТО?

Эксперт также обратил внимание, что напряженность между Вашингтоном и Брюсселем по итогам саммита НАТО лишь возросла.

«Борьба за стратегическую автономию между США и Европой продолжалась и в Анкаре. Эта напряженность будет сохраняться до тех пор, пока Трамп остается президентом США. Трамп фактически хочет, чтобы Европа увеличила свой оборонный бюджет для финансирования американской оборонной промышленности. Европа, однако, категорически против этого», — сказал политолог.

Бывший торгпред также обратил внимание, что европейские лидеры откровенно видят в Трампе угрозу и не скрывают этого факта: «Их глубоко беспокоят заявления Трампа в Анкаре относительно Испании и Гренландии».

Совершенно очевидно, что Европа теперь рассматривает Трампа как угрозу своим интересам. Европейские лидеры с нетерпением ждут результатов выборов в Конгресс США в ноябре, где Республиканская партия может проиграть Айдын Сезер политолог, бывший торгпред Турции в Москве

Промежуточные выборы в США в 2026 году Промежуточные выборы в США — это всеобщие выборы, которые проходят в середине четырехлетнего президентского срока, во вторник после первого понедельника ноября. В ходе этих выборов полностью обновляется состав Палаты представителей (435 мест), а также переизбирается треть Сената — 33 или 34 из 100 мест. В 2026 году выборы состоятся 3 ноября и определят состав Конгресса 120-го созыва. В Палате представителей разыгрываются все 435 мест, в Сенате — 35 из 100. Демократам достаточно получить три дополнительных мандата в Палате представителей и четыре — в Сенате, чтобы вернуть большинство. Согласно текущим соцопросам, демократы в среднем на 5-6 процентов обходят республиканцев. В случае их победы США столкнутся с «разделенным правлением» — ситуацией, при которой исполнительная и законодательная власть принадлежат разным партиям.

Поэтому Сезер предположил, что следующий саммит Североатлантического альянса может не состояться.