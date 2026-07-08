Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:29, 8 июля 2026Мир

Трамп набросился с критикой на НАТО

Трамп: Я недоволен НАТО из-за Гренландии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в Анкаре заявил о недовольстве действиями альянса на фоне разногласий вокруг Гренландии и Ирана, а также подверг критике Испанию за ее позицию внутри альянса. Его слова передает Clash Report.

«Я недоволен НАТО из-за того, что они сделали с Гренландией. И я недоволен из-за того, что они не стали помогать нам в конфликте со спонсором терроризма номер один в мире», — сказал американский лидер.

Отдельно глава Белого дома выступил с критикой в адрес Испании, заявив, что Вашингтон больше не хочет вести с Мадридом торговые отношения. По словам Трампа, Испания плохо относится к союзникам по НАТО, в том числе к генсеку альянса Марку Рютте.

Ранее сообщалось, что недовольство Трампа союзниками вызывает опасения о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не играйте с нами». НАТО вновь хочет признать Россию угрозой. Что заявил лидер альянса и как отреагировали в Москве

    Жителя Запорожья задержали за призывы к расправам над российскими военными

    Собаку спасли из трехметрового колодца в Подмосковье

    Полиция установила россиянку с огромным ножом среди детей

    Москвичей призвали не рассчитывать на комфортное лето

    Страны НАТО собрались построить новые нефтепроводы до Восточной Европы

    Стали известны подробности попадания убитой первой террористки в истории Монако на Украину

    Россиянам раскрыли лучший напиток при запорах

    49-летняя звезда «Бригады» раскрыла секреты красоты и отношение к возрасту

    Захарова предрекла Западу кровавый укус от Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok