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13:09, 7 июля 2026Мир

Настроение Трампа омрачилось перед саммитом НАТО

CNN: Трамп пребывает в мрачном настроении перед саммитом НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп пребывает в мрачном настроении перед саммитом НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«В частных беседах на прошлой неделе многие чиновники выражали беспокойство по поводу того, пройдет ли саммит гладко, учитывая мрачное настроение президента. Президент за закрытыми дверями гневно жаловался на отсутствие поддержки со стороны НАТО, и эта риторика просочилась в его публичные высказывания», — говорится в материале.

Как отмечает телеканал, европейские лидеры надеются, что встреча в Анкаре пройдет без серьезных эксцессов, и планируют дать новые обещания по оборонным вопросам, чтобы успокоить Трампа. Отмечается, что генсек альянса Марк Рютте также пытался сгладить разногласия во время своего июньского визита в Белый дом.

Ранее в странах Европы усилились опасения, что недовольство Трампа союзниками может привести к пересмотру американского военного присутствия на континенте. Уточняется, что вопрос сокращения контингента США в рамках НАТО не стоит на повестке саммита в Анкаре, однако глава Белого дома по-прежнему критически настроен в отношении европейских союзников.

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