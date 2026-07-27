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16:57, 27 июля 2026 (обновлено: 17:08, 27 июля 2026)Экономика

Бородина рассказала о мечте о доме в деревне в лесу

Ксения Бородина призналась в мечте о доме в деревне в лесу
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Telegram-канал Ксении Бородиной

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина призналась, что мечтает о доме в деревне в лесу. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Я задумалась над тем, чтобы купить домик в деревне. Нет, у нас есть, но я прям хочу в лесу, чтобы он был, желательно речка рядом и переделать его внутри под себя. И приезжать туда на пару дней, чтобы побыть в тишине. Кайф, надеюсь, мечта сбудется», — рассказала звезда. Она предложила подписчикам написать в комментариях свои мечты и добавила, что верит в то, что «пост заряжен на исполнение наших желаний».

Ранее Бородина похвасталась интерьером квартиры в Москве. В кадр попали кухня-гостиная с диваном и акцентным оранжевым пледом и картинами, а также люстрой с хрустальными шариками. На других снимках звезда продемонстрировала свою спальню с мебелью из темного дерева, туалетным столиком и круглым зеркалом, а также спальни дочерей с панорамным видом на город и акцентными розовыми стульями.

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