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17:36, 27 июля 2026 (обновлено: 17:48, 27 июля 2026)Мир

В МИД отреагировали на японскую ядерную угрозу для России

Захарова заявила об угрозах от ремилитаризации Японии с ядерной компонентой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Япония своими планами по внедрению ядерной компоненты в процесс ремилитаризации создает потенциальные угрозы безопасности России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Потенциальная имплементация ядерной компоненты на фоне уже идущего ускоренными темпами процесса ремилитаризации создаст потенциально новые вызовы и угрозы безопасности нашей стране», — сказала дипломат.

Она указала, что Москва фиксирует «возрождение агрессивного духа самого японского милитаризма», и напомнила, что Токио при этом связан обязательствами по Договору о нераспространении ядерного оружия. Захарова подчеркнула, что речь идет о Дальнем Востоке и региональной стабильности в целом.

Ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми призвал снять табу на дискуссии о ядерном оружии. Коидзуми подчеркнул, что для Японии данный вопрос является сложным в плане обсуждения, но его нельзя не затрагивать.

«Необходимо с осознанием критичности без табу продвигать обсуждение различных мер», — заявил министр обороны Японии.

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