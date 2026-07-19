Министр обороны Японии выступил за дискуссию о ядерном оружии без табу

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми призвал снять табу на дискуссии о ядерном оружии

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми призвал снять табу на дискуссии о ядерном оружии. Его цитирует газета «Никкэй».

Коидзуми подчеркнул, что для Японии данный вопрос является сложным в плане обсуждения. Но его нельзя не затрагивать.

«Необходимо с осознанием критичности без табу продвигать обсуждение различных мер», - заявил министр обороны Японии.

Ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми выразил обеспокоенность «военной деятельностью России» на Дальнем Востоке и стратегическим взаимодействием с Китаем.

До этого стало известно, что США временно разместят ракетные комплексы Typhon в Японии, вызывавшие озабоченность России после проведенных японско-американских учений.