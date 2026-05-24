Минобороны Японии выразило обеспокоенность «военной деятельностью» России

Коидзуми: Япония обеспокоена военной деятельностью России на Дальнем Востоке

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми выразил обеспокоенность «военной деятельностью России» на Дальнем Востоке и стратегическим взаимодействием с Китаем, передает телеканал NHK.

По его словам, Россия продолжает активную военную деятельность на Дальнем Востоке, включая «северные территории» — так в Японии называют острова южных Курил Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. «Имеет стратегическое взаимодействие с Китаем и вызывает серьезные опасения с точки зрения обороны», — подчеркнул глава военного ведомства.

Коидзуми указал на важность укрепления обороны на юго-западных рубежах Японии. Он призвал поддерживать систему обороны «без малейшей бреши».

Ранее сообщалось, что США разместят в Японии ракетные комплексы Typhon, вызывающие опасения России.