Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:51, 24 мая 2026Мир

Минобороны Японии выразило обеспокоенность «военной деятельностью» России

Коидзуми: Япония обеспокоена военной деятельностью России на Дальнем Востоке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми выразил обеспокоенность «военной деятельностью России» на Дальнем Востоке и стратегическим взаимодействием с Китаем, передает телеканал NHK.

По его словам, Россия продолжает активную военную деятельность на Дальнем Востоке, включая «северные территории» — так в Японии называют острова южных Курил Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. «Имеет стратегическое взаимодействие с Китаем и вызывает серьезные опасения с точки зрения обороны», — подчеркнул глава военного ведомства.

Коидзуми указал на важность укрепления обороны на юго-западных рубежах Японии. Он призвал поддерживать систему обороны «без малейшей бреши».

Ранее сообщалось, что США разместят в Японии ракетные комплексы Typhon, вызывающие опасения России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о прилете «Орешника» под Киевом. Массированная комбинированная атака продолжается

    В российском регионе из-за атаки БПЛА на инфраструктуру возник пожар

    Минобороны Японии выразило обеспокоенность «военной деятельностью» России

    Европу предупредили о приближении к катастрофе

    В США раскрыли позицию по ядерному оружию в проекте соглашения с Ираном

    Скрывавшая потери бригада ВСУ признала пропажу без вести 780 военных под Волчанском

    Раскрыты детали соглашения США и Ирана с перемирием на 60 дней

    В Армении арестовали оппозиционного кандидата в депутаты

    Стало известно об исчезновении из зоны боевых действий западных наемников ВСУ

    Семьи погибших наемников ВСУ пожаловались на отсуствие выплат

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok