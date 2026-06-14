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05:18, 14 июня 2026Мир

Трамп пригрозил противникам США «дискобомбулятором»

Трамп обещал применить секретный дискобомбулятор в отношении противников США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал применять секретное устройство в отношении противников. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

В частности, Трамп обещал применить секретный «дискобомбулятор» в отношении противников США. Американский лидер опубликовал изображение, на котором он, предположительно, стоит на авианосце и в бинокль смотрит на суда под флагом США и истребители.

«Вас дискобомбулируют», — подписал Трамп картинку.

При этом глава США не стал уточнять, кому адресовано послание.

Ранее Трамп заявил, что подписание соглашения между США и Ираном запланировано на 14 июня. По его словам, сразу после подписания документа Ормузский пролив будет открыт для всех.

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