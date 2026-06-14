Трамп пригрозил противникам США «дискобомбулятором»

Трамп обещал применить секретный дискобомбулятор в отношении противников США

Президент США Дональд Трамп пообещал применять секретное устройство в отношении противников. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

В частности, Трамп обещал применить секретный «дискобомбулятор» в отношении противников США. Американский лидер опубликовал изображение, на котором он, предположительно, стоит на авианосце и в бинокль смотрит на суда под флагом США и истребители.

«Вас дискобомбулируют», — подписал Трамп картинку.

При этом глава США не стал уточнять, кому адресовано послание.

Ранее Трамп заявил, что подписание соглашения между США и Ираном запланировано на 14 июня. По его словам, сразу после подписания документа Ормузский пролив будет открыт для всех.