Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:21, 14 июня 2026Мир

Трамп анонсировал новую дату подписания соглашения с Ираном. Президент США обещал заключить сделку уже 37 раз

Трамп анонсировал подписание соглашения с Ираном 14 июня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Американский президент Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения между США и Ираном намечено на 14 июня.

Лидер США указал, что сразу после его подписания Ормузский пролив будет открыт для всех.

Материалы по теме:
США, Иран и Израиль согласились остановить войну. На каких условиях достигнуто перемирие и что будет дальше на Ближнем Востоке?
США, Иран и Израиль согласились остановить войну.На каких условиях достигнуто перемирие и что будет дальше на Ближнем Востоке?
8 апреля 2026
«У него не хватает ресурсов» Почему Дональд Трамп увяз в иранской войне и как он может спасти свое политическое будущее?
«У него не хватает ресурсов»Почему Дональд Трамп увяз в иранской войне и как он может спасти свое политическое будущее?
7 мая 2026

Трамп 37 раз заявлял о сделке с Ираном и не заключил ее

Телеканал CNN утверждает, что Трамп объявлял о скорой сделке с Ираном 37 раз, но так и не заключил ее.

С учетом периода до заключения перемирия он делал это по меньшей мере 37 раз. Именно столько раз он прямо заявлял — в постах в социальных сетях, публичных выступлениях и телефонных разговорах с представителями СМИ, — что сделка близка к заключению или что Иран отчаянно стремится к ее заключению

CNN

Журналисты узнали, что в переговорах с Исламской Республикой ничего не изменилось, поэтому Трамп «либо заблуждается, пытаясь успокоить финансовые рынки, либо думает, что сможет заставить ситуацию измениться».

Трамп заявил о лучших отношениях США и Ирана

Трамп заявил о лучших отношениях США и Ирана по сравнению с тем, какими они были при предыдущих администрациях.

Политик раскритиковал сделку 44-го президента США Барака Обамы с Тегераном по ядерной программе — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). По его словам, она открывала Ирану прямой путь к созданию и применению ядерной бомбы еще шесть лет назад. В свою очередь, свое соглашение, которое должно быть подписано 14 июня, он назвал полной противоположностью и абсолютным препятствием для получения Ираном ядерного оружия.

Они отказались от планов по созданию ядерного оружия и не смогут получить его ни путем приобретения, ни путем разработки, ни через любые другие каналы поставок. (...) Наши отношения с Ираном значительно отличаются и лучше, чем при предыдущих администрациях

Дональд Трамппрезидент США

При этом Трамп подчеркнул, что сделка США и Ирана не предусматривает передачи Тегерану денежных средств. «В отличие от выплат Обамы, исчислявшихся сотнями миллиардов долларов, включая 1,7 миллиарда наличной "зеленью", никакой передачи денег не произойдет», — заявил американский лидер.

Материалы по теме:
«Идет борьба за ресурсы» Почему на Ближнем Востоке постоянно вспыхивают конфликты и во что превратится регион из-за войны с Ираном?
«Идет борьба за ресурсы»Почему на Ближнем Востоке постоянно вспыхивают конфликты и во что превратится регион из-за войны с Ираном?
5 марта 2026
Трамп решил завершить конфликт с Ираном, не добившись своих целей. Кто уговаривает его продолжить войну, начав наземную операцию?
Трамп решил завершить конфликт с Ираном, не добившись своих целей.Кто уговаривает его продолжить войну, начав наземную операцию?
1 апреля 2026

В Иране опровергли названную Трампом дату подписания соглашения

Корпус стражей исламской революции (КСИР) опроверг информацию о том, что Иран подпишет соглашение с Соединенными Штатами в воскресенье, и раскритиковали «необычную настойчивость» президента Дональда Трампа в отношении подписания соглашения в тот же день.

КСИР отметил, что заявление Трампа прозвучало, «несмотря на то, что иранские переговорщики прямо заявили, что меморандум еще не завершен и что подписание в воскресенье определенно не происходит».

Некоторые наблюдатели считают, что его настойчивость может быть вызвана желанием использовать это событие символически и превратить его в личное рекламное мероприятие

КСИР

В Иране предположили, что Трамп намеревался запланировать подписание, чтобы оно совпало с его днем рождения 14 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал новую дату подписания соглашения с Ираном. Президент США обещал заключить сделку уже 37 раз

    В США и Канаде начали набирать обороты сепаратистские инициативы

    В МИД оценили вероятность встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

    В одной стране рассказали о планах по закупке дизеля из России

    В Израиле назвали плохим соглашение США и Ирана

    Физик рассказал о правилах поведения при виде шаровой молнии

    На Украине неизвестные открыли огонь по прохожим

    Зеленский оценил возможность Европы противостоять России без Украины

    Сборная Катара вырвала ничью у Швейцарии на старте чемпионата мира

    На Украине мужчина умер после попытки незаконной мобилизации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok