Трамп анонсировал новую дату подписания соглашения с Ираном. Президент США обещал заключить сделку уже 37 раз

Трамп анонсировал подписание соглашения с Ираном 14 июня

Американский президент Дональд Трамп заявил, что подписание соглашения между США и Ираном намечено на 14 июня.

Лидер США указал, что сразу после его подписания Ормузский пролив будет открыт для всех.

Трамп 37 раз заявлял о сделке с Ираном и не заключил ее

Телеканал CNN утверждает, что Трамп объявлял о скорой сделке с Ираном 37 раз, но так и не заключил ее.

С учетом периода до заключения перемирия он делал это по меньшей мере 37 раз. Именно столько раз он прямо заявлял — в постах в социальных сетях, публичных выступлениях и телефонных разговорах с представителями СМИ, — что сделка близка к заключению или что Иран отчаянно стремится к ее заключению CNN

Журналисты узнали, что в переговорах с Исламской Республикой ничего не изменилось, поэтому Трамп «либо заблуждается, пытаясь успокоить финансовые рынки, либо думает, что сможет заставить ситуацию измениться».

Трамп заявил о лучших отношениях США и Ирана

Трамп заявил о лучших отношениях США и Ирана по сравнению с тем, какими они были при предыдущих администрациях.

Политик раскритиковал сделку 44-го президента США Барака Обамы с Тегераном по ядерной программе — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). По его словам, она открывала Ирану прямой путь к созданию и применению ядерной бомбы еще шесть лет назад. В свою очередь, свое соглашение, которое должно быть подписано 14 июня, он назвал полной противоположностью и абсолютным препятствием для получения Ираном ядерного оружия.

Они отказались от планов по созданию ядерного оружия и не смогут получить его ни путем приобретения, ни путем разработки, ни через любые другие каналы поставок. (...) Наши отношения с Ираном значительно отличаются и лучше, чем при предыдущих администрациях Дональд Трамп президент США

При этом Трамп подчеркнул, что сделка США и Ирана не предусматривает передачи Тегерану денежных средств. «В отличие от выплат Обамы, исчислявшихся сотнями миллиардов долларов, включая 1,7 миллиарда наличной "зеленью", никакой передачи денег не произойдет», — заявил американский лидер.

В Иране опровергли названную Трампом дату подписания соглашения

Корпус стражей исламской революции (КСИР) опроверг информацию о том, что Иран подпишет соглашение с Соединенными Штатами в воскресенье, и раскритиковали «необычную настойчивость» президента Дональда Трампа в отношении подписания соглашения в тот же день.

КСИР отметил, что заявление Трампа прозвучало, «несмотря на то, что иранские переговорщики прямо заявили, что меморандум еще не завершен и что подписание в воскресенье определенно не происходит».

Некоторые наблюдатели считают, что его настойчивость может быть вызвана желанием использовать это событие символически и превратить его в личное рекламное мероприятие КСИР

В Иране предположили, что Трамп намеревался запланировать подписание, чтобы оно совпало с его днем рождения 14 июня.