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06:02, 27 июля 2026Ценности

Неузнаваемая внешность 63-летнего Джонни Деппа на фестивале удивила фанатов

Актер Джонни Депп появился перед фанатами на Comic-Con с седыми волосами и бородой
Мария Винар

Фото: Daniel Knighton / Getty Images for Paramount Pictures

Американский актер Джонни Депп посетил фестиваль Comic-Con в Сан-Диего и удивил фанатов внешностью. Фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

63-летний артист предстал на сцене мероприятия в темно-синем пальто и черной шляпе-цилиндре, опираясь при этом на трость. Кроме того, на нем присутствовали седые волосы и борода.

Журналисты портала рассказали, что неузнаваемый образ знаменитости связан с фильмом «Эбенезер: Рождественская история», в котором он исполняет главную роль. В основу сюжета киноленты легло произведение Чарльза Диккенса, повествующее о скупом богаче Эбенезере Скрудже.

Читатели портала, в свою очередь, оценили внешний вид кумира в комментариях под материалом: «На первый взгляд мне показалось, что это Колин Ферт», «Ух ты, какой отличный грим!», «Никогда бы не догадался, что это он. Замечательный актер», «Джонни Депп, похоже, обожает наряжаться для ролей: будь то усы, парик, протезы. Приятно видеть, что он сохранил детскую непосредственность в актерском искусстве», «Какой хамелеон».

Ранее сообщалось, что американский актер Том Круз подвергся насмешкам в сети из-за неузнаваемой внешности на постере нового фильма «Диггер».

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