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07:02, 27 июля 2026 (обновлено: 08:09, 27 июля 2026)Мир

В Британии сделали тревожный прогноз о судьбе НАТО в случае поражения Украины

Аналитик Крук: Поражение Украины в конфликте с Россией может привести к распаду НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jaap Arriens / Globallookpress.com

Поражение Украины в конфликте с Россией поставит под угрозу существование НАТО. Такое мнение высказал британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

Он подчеркнул, что Россию невозможно победить военным путем, однако Запад продолжает пытаться сделать это. По словам эксперта, участие НАТО в конфликте на Украине может стать фатальной ошибкой для альянса и привести к его распаду.

«В каком состоянии альянс выйдет из этого конфликта? Ну, я думаю, из этого конфликта он не выйдет. Мне кажется, он уже раскалывается и будет раскалываться дальше», — сказал он.

Ранее итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини заявила, что в НАТО постепенно растет разделение стран по отношению к украинскому конфликту и дальнейшему оказанию военной и экономической помощи Киеву. По ее словам, военный блок постепенно раскалывается на три группы.

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