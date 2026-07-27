Аналитик Крук: Поражение Украины в конфликте с Россией может привести к распаду НАТО

Поражение Украины в конфликте с Россией поставит под угрозу существование НАТО. Такое мнение высказал британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.

Он подчеркнул, что Россию невозможно победить военным путем, однако Запад продолжает пытаться сделать это. По словам эксперта, участие НАТО в конфликте на Украине может стать фатальной ошибкой для альянса и привести к его распаду.

«В каком состоянии альянс выйдет из этого конфликта? Ну, я думаю, из этого конфликта он не выйдет. Мне кажется, он уже раскалывается и будет раскалываться дальше», — сказал он.

Ранее итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини заявила, что в НАТО постепенно растет разделение стран по отношению к украинскому конфликту и дальнейшему оказанию военной и экономической помощи Киеву. По ее словам, военный блок постепенно раскалывается на три группы.