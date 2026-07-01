На Западе оценили перспективы раскола НАТО из-за Украины

Профессор Пачини: В НАТО растет разделение из-за отношения к Украине

В НАТО постепенно растет разделение стран по отношению к украинскому конфликту и дальнейшему оказанию военной и экономической помощи Киеву. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал адъюнкт-профессор UniDolomiti в Беллуно, итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини.

«Да, наблюдаются явные признаки растущего расхождения во взглядах НАТО по Украине, хотя было бы неправильно называть это экзистенциальным расколом. Скорее, возникает разделение по приоритетам, срокам и приемлемым уровням риска», — отметил эксперт.

При этом исследователь подчеркнул, что военный блок постепенно раскалывается на три группы стран с разным отношением к украинскому конфликту:

Группа Польши и страны Прибалтики — они рассматривают украинский конфликт как экзистенциальный и дальнейшая поддержка Киева для них остается стратегической задачей; Группа Германии, Франции и Италии — они привержены поддержке Украины, но они все больше боятся стратегического истощения и не хотят на себя брать роль «лидера конфликта», подпитывая его своими заявлениями; Группа Турции и Венгрии — сторонники автономной внешней политики, пытающиеся сохранить каналы связи с Россией, несмотря на членство в НАТО.

По его словам, все больше стран переживают за способность НАТО поддерживать боеспособность и опасаются зацикленности на Украине.

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники сообщила, что страны НАТО во время подготовки к саммиту альянса в Турции не смогли согласовать долгосрочные обязательства по помощи Киеву на 2027 год. Кроме того, итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что Североатлантический альянс планирует на саммите в Анкаре выделить Украине от 10 до 12 миллиардов долларов дополнительной военной помощи, что в четыре раза меньше, чем согласовывалось ранее.