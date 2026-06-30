В Германии заявили о расколе в НАТО из-за важного решения по Украине

FAZ: НАТО не смогла согласовать долгосрочные обязательства по помощи Украине

Страны НАТО во время подготовки к саммиту альянса в Турции не смогли согласовать долгосрочные обязательства по помощи Киеву на 2027 год. Против этого выступила Италия, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

«Существует сопротивление второй части обязательства, конкретизирующей стабильность помощи. Там должно было быть указано, что союзники подтвердили свои обязательства "сохранить в 2027 году как минимум сопоставимый уровень помощи"», — сказано в публикации.

Уточняется, что страны альянса согласовали выделение 70 миллиардов евро на военную поддержку Украины в 2026 году. Но из-за разногласий не смогли достичь консенсуса по аналогичным обязательствам на 2027 год. В частности, против фиксации обязательства выступила Италия. Следующий раунд переговоров представителей стран НАТО по проекту декларации намечен на 2 июля.

Ранее в МИД заявили, что Украина и НАТО планируют разработать оружие для массированного поражения российских аэродромов и авиабаз. По словам Марии Захаровой, безрассудные действия НАТО и Украины дают российским военным основания усилить внимание к предприятиям, производящим оружие, используемое против России.

При этом сообщалось, что североатлантический альянс на июльском саммите в Анкаре намерен выделить Украине 10-12 миллиардов долларов дополнительной военной помощи, что в четыре раза меньше, чем на предыдущих двух встречах.

