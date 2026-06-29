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17:56, 29 июня 2026Мир

Помощь НАТО Украине значительно сократится

Corriere della Sera: НАТО сократит военную помощь Украине в четыре раза
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Североатлантический альянс на июльском саммите в Анкаре намерен выделить Украине 10-12 миллиардов долларов дополнительной военной помощи, что в четыре раза меньше, чем на предыдущих двух встречах. Об этом пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на источники в НАТО.

Издание напоминает, что на саммитах в Вашингтоне и Гааге союзники одобряли по 40 миллиардов долларов сверх двусторонних договоренностей и помощи Евросоюза. Однако перед встречей в Турции, по оценке газеты, «ручной тормоз Вашингтона дает о себе знать» из-за сокращения американской помощи и «ослабевшего желания» Белого дома поддерживать Киев.

Необходимость в больших объемах финансирования снизилась после того, как Евросоюз разблокировал пакет помощи на 90 миллиардов евро, из которых около 60 миллиардов приходится на военные поставки. По данным источников, общий объем помощи Украине от стран НАТО в 2026 году может составить около 70 миллиардов долларов, однако новые обязательства не превысят 10-12 миллиардов.

Ранее стало известно, что Словакия не намерена выделять из бюджета средства на военную помощь Украине и участвовать в новом пакете финансовой помощи Киеву на 70 миллиардов евро от НАТО. Уточняется, что Словакия не будет из собственного бюджета давать Украине деньги на оружие и войну.

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