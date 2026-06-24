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22:45, 24 июня 2026Мир

Европейская страна отказалась помогать Украине

Фицо: Словакия не будет выделять из бюджета средства на военную помощь Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Словакия не намерена выделять из бюджета средства на военную помощь Украине и участвовать в новом пакете финансовой помощи Киеву на 70 миллиардов евро от НАТО. С таким заявлением выступил премьер-министр республики Роберт Фицо, выступление политика опубликовано на YouTube-канале словацкого правительства.

«С большой тревогой слежу за подготовкой саммита НАТО в Анкаре, саммит будет в первую неделю июля, и я слышу о том, что снова хотят собирать деньги для Украины. Говорится о 70 миллиардах евро для поддержки войны на Украине», — напомнил Фицо.

По словам политика, Словакия не будет из собственного бюджета давать Украине деньги на оружие и войну.

Ранее сообщалось, что Роберт Фицо намерен предложить Европейскому союзу организовать прямую линию связи между Россией и Украиной. Словацкий премьер отметил, что ЕС, по его мнению, не способен играть решающую роль в мирных переговорах по Украине.

В свою очередь, вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко призвал Фицо отказаться от переговоров с Владимиром Зеленским после героизации нацизма на Украине.

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