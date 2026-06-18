Фицо выступит с новым предложением по переговорам между Россией и Украиной

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложит Европейскому союзу (ЕС) организовать прямую линию связи между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство TASR.
«[Фицо] намерен предложить [Европейскому] Совету наладить прямую линию связи между Россией и Украиной», — говорится в публикации.
При этом словацкий премьер отметил, что ЕС, по его мнению, не способен играть решающую роль в мирных переговорах по Украине. Он также подчеркнул, что его правительство не поддержит ускоренное вступление Киева в Евросоюз.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о переговорах в Москве. По его словам, встреча с российским лидером Владимиром Путиным может пройти в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока.