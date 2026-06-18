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14:08, 18 июня 2026Мир

Фицо выступит с новым предложением по переговорам между Россией и Украиной

TASR: Фицо предложит ЕС организовать прямую линию связи между Россией и Украиной
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложит Европейскому союзу (ЕС) организовать прямую линию связи между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство TASR.

«[Фицо] намерен предложить [Европейскому] Совету наладить прямую линию связи между Россией и Украиной», — говорится в публикации.

При этом словацкий премьер отметил, что ЕС, по его мнению, не способен играть решающую роль в мирных переговорах по Украине. Он также подчеркнул, что его правительство не поддержит ускоренное вступление Киева в Евросоюз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о переговорах в Москве. По его словам, встреча с российским лидером Владимиром Путиным может пройти в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока.

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