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02:01, 29 июля 2026Из жизни

В задний проход любителя рыбалки забрался угорь длиной 65 сантиметров

В Бангладеш живой угорь оказался в кишечнике мужчины и пробил в нем отверстие
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Rostislav Stefanek / Shutterstock / Fotodom

В Бангладеш 55-летний мужчина был экстренно госпитализирован в критическом состоянии после того, как в его задний проход забрался угорь длиной 65 сантиметров и пробил стенку кишечника. Об этом сообщает издание International Journal of Surgery Case Reports.

Как утверждает пациент, инцидент произошел во время рыбалки. Угорь якобы прорвал его одежду и заполз в прямую кишку. Его движения внутри тела вызвали сильные боли. Рентгеновское исследование показало, что рыба, находясь в прямой кишке, пробила сигмовидную кишку, оставив в ней отверстие около пяти сантиметров в диаметре.

Хирурги провели экстренную операцию и извлекли живого угря, который продолжал извиваться во время процедуры. Затем они выполнили колостомию для восстановления кишечника.

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Авторы работы отметили, что это редчайший случай, когда живая рыба перфорирует стенку кишечника. Несмотря на тяжесть травмы, пациент был выписан через четыре дня после операции в удовлетворительном состоянии.

Ранее в Китае живой угорь обосновался в брюшной полости мужчины. Врачи успешно вытащили его с помощью зажимов. Предполагается, что угорь попал в организм мужчины через задний проход.

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