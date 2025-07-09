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15:07, 9 июля 2025Из жизни

Угорь прогрыз кишечник мужчины и стал плавать в его брюшной полости

В Китае врачи вытащили из мужчины живого угря
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Rostislav Stefanek / Shutterstock / Fotodom

В Китае живой угорь обосновался в брюшной полости мужчины. Об этом пишет Oddity Central.

33-летний мужчина пришел в больницу с жалобами на боли в животе и обильную потливость. Компьютерная томография показала, что внутри мужчины что-то находилось. Брюшина мужчины так сильно воспалилась, что его живот стал твердым как доска. Его экстренно прооперировали.

Оказалось, что в брюшной полости пациента плавал живой угорь. Врачи успешно вытащили его с помощью зажимов. Предполагается, что угорь попал в организм мужчины через задний проход, прогрыз кишечник и стал пробираться к другим органам.

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Хирурги зашили образовавшееся отверстие и промыли брюшную полость физиологическим раствором, чтобы избежать инфекцией. После операции пациент быстро восстановился. Его уже выписали из больницы.

Ранее сообщалось, что в Тайване врач помог пациенту избавиться от гриба в кишечнике. В его животе пророс гриб эноки, который человеческий организм не может переварить полностью.

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