Россияне бросились делать ремонт

«Профи.ру»: Спрос на ремонт в России вырос на 13 %

В июне-июле 2026 года спрос на услуги по ремонту в России вырос почти на 13 процентов год к году. Об этом пишет Агентство новостей «Москва» со ссылкой на данные «Профи.ру».

Заметнее всего увеличилась популярность услуг специалистов по отоплению — в июле этого года к ним обращались на 41 процент чаще. Значительный рост также показал спрос на мастеров по лоджиям (плюс 33 процента), демонтажу сооружений и конструкций (плюс 27 процентов), укладке плитки (плюс 26 процентов) и установке окон (плюс 23 процента).

Ранее сообщалось, что ремонт в России продолжает дорожать на фоне инфляции, сложностей с логистикой и последствий импортозамещения. При этом реальный рост цен оказался ниже прогнозов.