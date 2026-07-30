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13:13, 30 июля 2026Экономика

Россияне бросились делать ремонт

«Профи.ру»: Спрос на ремонт в России вырос на 13 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: РИА Новости

В июне-июле 2026 года спрос на услуги по ремонту в России вырос почти на 13 процентов год к году. Об этом пишет Агентство новостей «Москва» со ссылкой на данные «Профи.ру».

Заметнее всего увеличилась популярность услуг специалистов по отоплению — в июле этого года к ним обращались на 41 процент чаще. Значительный рост также показал спрос на мастеров по лоджиям (плюс 33 процента), демонтажу сооружений и конструкций (плюс 27 процентов), укладке плитки (плюс 26 процентов) и установке окон (плюс 23 процента).

Ранее сообщалось, что ремонт в России продолжает дорожать на фоне инфляции, сложностей с логистикой и последствий импортозамещения. При этом реальный рост цен оказался ниже прогнозов.

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