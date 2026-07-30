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14:04, 30 июля 2026 (обновлено: 14:05, 30 июля 2026)Забота о себе

Россиянам рассказали о распространенной ошибке при бессоннице

Психиатр Исаев предупредил, что при бессоннице нельзя заставлять себя уснуть
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

Врач-психиатр, кандидат медицинских наук Руслан Исаев рассказал россиянам о распространенной ошибке при бессоннице. Об этом сообщает RT.

По словам медика, нельзя часами лежать в постели, заставляя себя уснуть, и заниматься активной деятельностью, чтобы утомить себя. Специалист посоветовал в случае отсутствия сна покинуть спальное место и заняться спокойным, не стимулирующим занятием при приглушенном свете (например, чтение книги).

«Смысл не в том, чтобы устать, а в том, чтобы не закреплять условную связь "кровать = место, где я мучаюсь и переживаю, что не сплю". Такой подход используется в когнитивно-поведенческой терапии инсомнии (бессонницы) и направлен на восстановление естественной ассоциации между постелью и сном», — пояснил Исаев.

Также он предупредил, что бессонница может оказаться симптомом тревожных и депрессивных расстройств, биполярного аффективного расстройства и других заболеваний.

Ранее эндокринолог Франсиско Росеро рассказал, что употребление перед сном двух продуктов в качестве перекуса может привести к бессоннице.

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