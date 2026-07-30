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14:55, 30 июля 2026Бывший СССРЭксклюзив

В России отреагировали на помощь Азербайджана Украине

Депутат Колесник: На помощь Азербайджана Украине ответом будет разрушение энергообъектов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На поставки Азербайджаном почти 40 тонн энергетического оборудования для восстановления критической инфраструктуры Украины военным ответом должно стать новое разрушение этих объектов, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он поделился своим мнением.

«Разрушить энергетическую инфраструктуру еще раз. В ближайшее время. Дипломаты — это работа дипломатов, они обсуждают, у них есть свои резоны. А с точки зрения военной, разрушение критической инфраструктуры военно-промышленного комплекса Украины — это как раз задача Вооруженных сил России, которой они и будут заниматься», — сказал депутат.

По его словам, поставки оборудования, пусть и не военного, все равно помогают Киеву удерживать энергетический сектор в рабочем состоянии, а значит, эти объекты остаются законной целью для российских военных. Колесник подчеркнул, что вооруженные силы продолжат выполнять свою задачу, невзирая на попытки восстановления инфраструктуры.

Ранее Азербайджан доставил почти 40 тонн оборудования для восстановления критической инфраструктуры Украины. Отмечается, что этот шаг позволяет удерживать энергетический сектор республики в рабочем состоянии. Сроки, за которые были осуществлены поставки, не разглашаются.

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