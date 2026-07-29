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11:16, 29 июля 2026 (обновлено: 11:18, 29 июля 2026)Бывший СССР

Азербайджан помог в восстановлении критической инфраструктуры Украины

Азербайджан передал Украине почти 40 тонн оборудования для критической инфраструктуры
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Omar Marques / Getty Images

Азербайджан доставил почти 40 тонн оборудования для восстановления критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило министерство энергетики Украины в X.

«Почти 40 тонн оборудования из Азербайджана доставлено в региональное железнодорожное отделение, чтобы помочь укрепить работу железнодорожников Украины и поддержать критическую инфраструктуру», — сказано в публикации.

Отмечается, что этот шаг позволяет удерживать энергетический сектор республики в рабочем состоянии. Сроки, за которые были осуществлены поставки, не разглашаются.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция Азербайджана по конфликту на Украине является предметом разногласий с Россией. По его словам, Москва придерживается прагматичного подхода и не считает, что разногласия должны отбрасывать тень на двусторонние отношения между странами.

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