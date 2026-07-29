Азербайджан помог в восстановлении критической инфраструктуры Украины

Азербайджан передал Украине почти 40 тонн оборудования для критической инфраструктуры

Азербайджан доставил почти 40 тонн оборудования для восстановления критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило министерство энергетики Украины в X.

«Почти 40 тонн оборудования из Азербайджана доставлено в региональное железнодорожное отделение, чтобы помочь укрепить работу железнодорожников Украины и поддержать критическую инфраструктуру», — сказано в публикации.

Отмечается, что этот шаг позволяет удерживать энергетический сектор республики в рабочем состоянии. Сроки, за которые были осуществлены поставки, не разглашаются.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция Азербайджана по конфликту на Украине является предметом разногласий с Россией. По его словам, Москва придерживается прагматичного подхода и не считает, что разногласия должны отбрасывать тень на двусторонние отношения между странами.