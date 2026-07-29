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12:18, 29 июля 2026 (обновлено: 12:26, 29 июля 2026)РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на объявление Дурова в международный розыск

Депутат Толмачев: Администрация мессенджера Telegram сделала свой выбор
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Мессенджер Telegram превращается в дикое поле, где при попустительстве руководства не действуют законы о безопасности и защите человеческой жизни, его администрация сделала свой выбор, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в содействии террористической деятельности, он объявляется в международный розыск. ФСБ заявляет, что администрация Telegram не удаляет запрещенную информацию, размещенную в боте «Дайвинчик», веб-адрес которого внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.

По мнению депутата, Telegram продолжает служить как инструмент против России. Он отметил, что администрация мессенджера не прислушалась к просьбам самостоятельно разобраться с каналами, чатами и пользователями, которые ведут экстремистскую деятельность. Кроме того, руководство не выполнило просьбу соблюдать российское законодательство, добавил парламентарий.

«Из-за нежелания администрации мессенджера противодействовать убийцам и террористам страдают все пользователи. Прислушайся менеджмент к закономерным и разумным призывам пресечь террористическую деятельность ряда аккаунтов и каналов, такой проблемы бы не существовало. Однако администрация сделала свой выбор. Благодаря ее решению не вмешиваться и не блокировать экстремистские аккаунты страдают русские люди. Через Telegram вербуют подростков, подталкивают к преступлениям, угрозами заставляют участвовать в противоправной деятельности», — сказал Толмачев.

В Кремле подчеркивали, что руководство Telegram не хочет сотрудничать с российскими властями, поэтому те принимают меры, которые считают целесообразными. Россия продолжает контакты с администрацией мессенджера, но пока большой активности с его стороны не наблюдается, говорил 27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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