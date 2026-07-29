Маколей Калкин провел переговоры с Disney о возвращении к роли в «Один дома»

TMZ: Маколей Калкин встретился с руководством Disney и предложил идею нового «Один дома»

Маколей Калкин провел переговоры с руководством Disney о возвращении к роли Кевина Маккалистера в новой части культовой франшизы «Один дома». Об этом сообщает TMZ со ссылкой на инсайдера Мэтта Беллони.

По данным источника, студия пришла в восторг от идеи актера, который впервые сыграл героя в возрасте девяти лет, и теперь рассматривает его участие как главный фактор привлечения зрителей. Встреча с представителями Disney прошла в студии в Бербанке, и хотя подробности сюжета не разглашаются, руководству очень понравилось то, что Калкин придумал для современного Кевина.

В прошлом году во время тура, посвященного 35-летию фильма, актер делился своей возможной концепцией: его герой — разведенный или овдовевший отец-одиночка, которого собственный сын, обиженный на недостаток внимания, не пускает в дом, расставляя ловушки, что становится метафорой их сложных отношений.

Калкин, который долгие годы отказывался от возвращения к роли, в последнее время вновь обыгрывал образ Кевина в рекламных роликах Google, Uber Eats и Home Instead. В последние годы его карьера также получила новый импульс благодаря ролям в сериалах «Американская история ужасов», «Праведные драгоценности» и «Последствия». Первый фильм «Один дома», вышедший в 1990 году, сделал Калкина самым высокооплачиваемым ребенком-звездой в истории, однако франшиза продолжилась без него серией сиквелов с другими актерами.

Ранее сообщалось, что Маколей Калкин тяжело перенес смерть Кэтрин О'Хара, которая сыграла даму с голубями во второй части «Один дома». Калкин отреагировал на смерть коллеги словами «мама, я люблю тебя».