Четверо туристов пропали в России во время сплава по реке

Четверо туристов пропали во время сплава по реке Инзер в Башкирии

Четверо российских туристов пропали во время сплава по реке Инзер в Белорецком районе Башкирии. Об этом сообщает «Башинформ».

Кроме того, еще одна девушка на озере Кандрыкуль уплыла на лодке и потерялась. Аналогичная судьба ждала мужчину с сыном, которые сплавлялись по реке Уршак. Все инциденты произошли в течение последних суток.

Потерявшиеся нашлись самостоятельно, никто из них не пострадал, рассказали в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Ранее путешествующий на каяке в регионе России мужчина пропал без вести. Турист отправился в путешествие в районе села Краснотуранск в Красноярском крае.