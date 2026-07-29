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14:11, 29 июля 2026Путешествия

Четверо туристов пропали в России во время сплава по реке

Четверо туристов пропали во время сплава по реке Инзер в Башкирии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Kudrjashov Andrey / Wikimedia

Четверо российских туристов пропали во время сплава по реке Инзер в Белорецком районе Башкирии. Об этом сообщает «Башинформ».

Кроме того, еще одна девушка на озере Кандрыкуль уплыла на лодке и потерялась. Аналогичная судьба ждала мужчину с сыном, которые сплавлялись по реке Уршак. Все инциденты произошли в течение последних суток.

Потерявшиеся нашлись самостоятельно, никто из них не пострадал, рассказали в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Ранее путешествующий на каяке в регионе России мужчина пропал без вести. Турист отправился в путешествие в районе села Краснотуранск в Красноярском крае.

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