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15:10, 29 июля 2026 (обновлено: 15:36, 29 июля 2026)Бывший СССР

Пашинян оценил телефонный разговор с Путиным

Пашинян назвал телефонный разговор с Путиным удачным
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян высказался о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, назвав его удачным. Такое заявление он сделал во время пресс-подхода, трансляция доступна на YouTube.

27 июля Путин и Пашинян провели телефонный разговор, в ходе которого лидеры обсудили внешнеполитическое будущее Армении и двусторонние торговые отношения.

Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, одной из тем переговоров стала необходимость скорейшего проведения референдума по членству страны в Евразийском экономическом союзе.

Ранее Пашинян заявил, что Армения не хочет создавать кризис в отношениях с Россией. Напряженность в отношениях между Москвой и Ереваном возникла на фоне стремления последнего изменить внешнеполитический курс и сделать акцент на евроинтеграцию.

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