Главного тренера «Балтики» сравнили с легендой сборной Италии

Главного тренера «Балтики» Талалаева сравнили с легендой сборной Италии Гаттузо

Главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева сравнили с легендой сборной Италии Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«На кого похож Талалаев? На Гаттузо. Я работал с ним, они одинаковые», — заявил марокканский защитник калининградского клуба Фахд Муфи.

Игрок подчеркнул, что ему импонируют жесткие тренеры, при которых он всегда хорошо выступает. «Ему нравится, когда игроки бегут до конца, в каком-то смысле дерутся, когда делают все возможное на поле. Андрей Викторович дает огромный заряд мотивации, так что каждому хочется чуть ли не драться», — сказал защитник.

Также Муфи высказался об амбициях калининградского клуба в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). «Да, конечно. Нам надо поверить в себя и провести этот сезон лучше, чем предыдущий», — ответил он на вопрос о возможности выиграть чемпионат.

«Балтика» в прошлом сезоне заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче нового чемпионата калининградцы уступили ЦСКА со счетом 1:2.