Развеян связанный с зарядкой смартфона миф

BGR: Смартфон можно заряжать от компьютера, но скорость зарядки будет небольшой

Журналисты портала BGR развеяли миф, связанный с зарядкой смартфона от разъема компьютера. Заметка опубликована на сайте медиа.

Авторы отметили, что многие пользователи не знают, как правильно заряжать телефон от компьютера. По их словам, кто-то считает, что это может быть опасно, а кто-то называет этот способ зарядки устройства самым оптимальным. В материале говорится, что на самом деле смартфоны можно заряжать от ноутбуков и прочих компьютеров, но скорость зарядки, скорее всего, будет минимальной.

Журналист BGR Гаурав Шукла объяснил, что порты большинства компьютеров на рынке рассчитаны на передачу данных, а не на быструю зарядку. Он заметил, что разъемы USB-A 2.0 рассчитаны на мощность до 2,5 ватта, USB-A 3.0 — 4,5 ватта. Этого недостаточно для быстрой зарядки телефона, некоторые из которых поддерживают зарядку мощностью до 100 ватт и больше. Порты USB-C работают с мощностью до 15 ватт, в редких моделях — до 240 ватт.

Также Шукла отметил, что очень много зависит от провода и встроенного в смартфон контроллера питания. Так, последний может ограничить скорость зарядки до минимальной, даже если компьютер и аксессуары поддерживают быструю зарядку.

Ранее авторы ZDNet заявили, что за паэурбанками нужно следить и утилизировать их в случае намека на поломку. Также они призвали не перевозить с собой аккумуляторы емкостью больше чем 10 000 миллиампер-часов.