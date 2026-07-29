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17:41, 29 июля 2026 (обновлено: 17:52, 29 июля 2026)Россия

Стало известно о смерти ребенка из-за атаки ВСУ на российский курортный город

Получивший ранения при атаке ВСУ на Керчь ребенок не выжил
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Девятилетний мальчик, который получил ранения в результате удара дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) по частному дому в Керчи, не выжил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав региона.

В ведомстве указали, что, несмотря на оказанную помощь, врачам не удалось спасти ребенка.

Об атаке ВСУ на российский курортный город власти сообщили 29 июля. По информации главы Крыма Олега Крючкова, украинский беспилотник ударил по частному дому, где находилась целая семья. В результате атаки пострадали четыре человека.

Это уже не первая атака ВСУ на Керчь за неделю. В понедельник, 27 июля, украинские военные ударили по жилому многоэтажному дому города. При атаке ранения получили 10 человек, в том числе ребенок.

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