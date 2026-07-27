ВСУ ударили по Крыму

10 человек пострадали при ударе ВСУ по Керчи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по жилому многоэтажному дому в Керчи. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в Telegram.

Чиновник заявил, что в результате удара украинского беспилотника пострадали 10 человек. «Трое керчан, в том числе ребенок, госпитализированы в больницы», — написал Крючков.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли по Удмуртии самый массированный удар за последнее время. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ночь на 27 июля ВСУ атаковали Ростов-на-Дону. В результате воздушной атаки получил повреждения многоквартирный дом — жертвами удара стала супружеская пара. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток.\