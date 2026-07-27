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08:31, 27 июля 2026 (обновлено: 08:33, 27 июля 2026)Россия

Власти опубликовали заявление после налета ВСУ на столицу российского региона

Мэр Скрябин: Экстренные службы Ростова-на-Дону оперативно реагировали на воздушную атаку
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Экстренные службы Ростова-на-Дону оперативно реагировали на воздушную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продолжают устранять последствия налета. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовал в Telegram мэр города Александр Скрябин.

По словам представителя власти, повреждения при ударе ВСУ по столице региона получили жилые и коммерческие помещения в трех районах города: Ленинском, Пролетарском и Железнодорожном.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления (...) Собственникам поврежденных зданий и помещений после оценки ущерба будет оказана предусмотренная законом помощь

Александр Скрябин

Как сообщалось ранее, в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки получил повреждения многоквартирный дом в Пролетарском районе. Жертвами атаки стала супружеская пара. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Для жителей был развернут пункт временного размещения.

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