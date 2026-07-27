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09:03, 27 июля 2026 (обновлено: 09:09, 27 июля 2026)Россия

Минобороны опубликовало заявление после массированного налета ВСУ на регионы России

В ночь на 27 июля средства ПВО уничтожили над регионами России 276 украинских БПЛА
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ночь с 26 на 27 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в небе над регионами России сотни украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в заявлении о массированном налете, которое опубликовало Министерство обороны России, его цитирует ТАСС.

По сообщению оборонного ведомства, всего системы ПВО сбили 276 БПЛА. Под удар попали семнадцать российских регионов, среди которых Крым, Татарстан и Удмуртия, а также Орловская, Пензенская, Тульская, Ульяновская области и Московский регион.

В заявлении Минобороны говорится, что все сбитые БПЛА относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки получил повреждения многоквартирный дом в Пролетарском районе. Жертвами атаки стала супружеская пара. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Для жителей был развернут пункт временного размещения.

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