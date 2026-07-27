В столице российского региона ввели режим ЧС после масштабной атаки ВСУ

Слюсарь: В Ростове-на-Дону после атаки ВСУ ввели режим ЧС в границах поврежденных домов

В Ростове-на-Дону в связи с масштабной атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в границах поврежденных домов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он отметил, что в столице российского региона 56 человек из многоквартирных домов, подвергшихся налету дронов, находятся в пункте временного размещения. Слюсарь подчеркнул, что там же развернули медицинский пункт. Людям оказывается вся необходимая помощь, заверил глава Ростовской области.

По последней информации, в Ростове-на-Дону в результате падения обломков беспилотников ранения получили восемь человек. Двоим из них помощь была оказана на месте, шестеро граждан доставлены в больницу.

Слюсарь указал, что в Таганроге здание производственного объекта частично повреждено из-за атаки дронов.

В ночь на 27 июля ВСУ ударили по многоквартирному дому в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Жертвами стали два человека — муж и жена.