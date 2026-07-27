Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:56, 27 июля 2026 (обновлено: 11:13, 27 июля 2026)Россия

В столице российского региона ввели режим ЧС после масштабной атаки ВСУ

Слюсарь: В Ростове-на-Дону после атаки ВСУ ввели режим ЧС в границах поврежденных домов
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В Ростове-на-Дону в связи с масштабной атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в границах поврежденных домов. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он отметил, что в столице российского региона 56 человек из многоквартирных домов, подвергшихся налету дронов, находятся в пункте временного размещения. Слюсарь подчеркнул, что там же развернули медицинский пункт. Людям оказывается вся необходимая помощь, заверил глава Ростовской области.

По последней информации, в Ростове-на-Дону в результате падения обломков беспилотников ранения получили восемь человек. Двоим из них помощь была оказана на месте, шестеро граждан доставлены в больницу.

Слюсарь указал, что в Таганроге здание производственного объекта частично повреждено из-за атаки дронов.

В ночь на 27 июля ВСУ ударили по многоквартирному дому в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Жертвами стали два человека — муж и жена.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В столице российского региона ввели режим ЧС после масштабной атаки ВСУ
    Президента Польши обвинили во лжи о Patriot для Украины
    Ушедший из России автогигант впал в пессимизм
    Долина похвасталась подаренной ей квартирой
    С бывшего полицейского захотели взыскать 90 миллионов рублей
    В России резко подешевели несколько машин китайских производителей
    Президент ФИФА дал совет критикам ЧМ-2026
    Самый привлекательный родственник короля Карла III сделал предложение девушке
    В России посоветовали Британии задуматься о собственной безопасности
    Украину предупредили об ударах по Киеву из Ирана
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok