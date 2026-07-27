Трое мужчин избили группу подростков в российском городе

В Омске трое мужчин избили группу несовершеннолетних

В Омске трое мужчин избили группу несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

По данным следствия, вечером 25 июля этого года во дворе одного из домов по улице Химиков трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения избили группу несовершеннолетних детей в возрасте от 12 до 13 лет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемых. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что россиянин в подъезде угрожал соседу пистолетом и поджогом.