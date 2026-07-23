Россиянин в подъезде угрожал соседу пистолетом и поджогом

В Бурятии осудили мужчину, угрожавшего соседу пистолетом и поджогом

В Бурятии осудили мужчину, угрожавшего соседу пистолетом и поджогом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Он признан виновным по статье 213 УК РФ («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Как установил суд, в июне 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в коридоре одного из многоквартирных домов Улан-Удэ без явной причины направил на соседа пневматический пистолет и высказал угрозу расправой, а также пригрозил поджечь лестничную площадку.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

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