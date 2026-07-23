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07:46, 23 июля 2026Силовые структуры

Пьяный россиянин устроил дебош на борту самолета

В Сургуте задержали устроившего дебош на борту самолета
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Сургуте задержали устроившего дебош на борту самолета. Об этом в своем Telegram-канале сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, житель Липецкой области во время полета рейсом МоскваЯкутск встал со своего места и нецензурно выражаясь, начал обливать пассажиров водой. При этом на просьбы прекратить противоправные действия не реагировал.

После чего дебошир забежал в салон бизнес-класса, где его остановили бортпроводники и другие пассажиры. Командир самолета принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Сургута.

Сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя и опросили представителей авиакомпании. Было установлено, что он находился в нетрезвом состоянии. В этом году этот мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.

В отношении задержанного составлены материалы по нескольким статьям КоАП. Он помещен в медицинский вытрезвитель Сургута. Через час после вынужденной посадки воздушное судно продолжило полет.

Ранее сообщалось, что драка иностранцев с контролером в московском автобусе попала на видео.

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