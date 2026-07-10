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Силовые структуры
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20:29, 10 июля 2026Силовые структуры

Драка иностранцев с контролером в московском автобусе попала на видео

В Москве арестовали иностранцев, напавших на контролера в автобусе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве арестовали иностранцев, напавших на контролера в автобусе. О драке «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах с камеры наблюдения контролер проверяла оплату проезда у пассажиров. Один безбилетник резко направился к выходу и оттолкнул женщину. В результате она упала. В это время находившийся на остановке мужчина забежал в автобус и ударил по затылку женщину-контролера, а затем нанес несколько ударов пассажиру, который пришел ей на помощь и пытался удержать безбилетника. Злоумышленники скрылись после происшествия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемых. Их задержали в Оренбургской области при попытке покинуть территорию России. Задержанными оказались двое иностранных граждан в возрасте 20 и 23 лет.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее сообщалось, что дедуктивный метод помог полицейским расследовать драму в кафе на российском курорте.

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