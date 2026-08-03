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14:58, 3 августа 2026 (обновлено: 15:06, 3 августа 2026)Россия

Число жертв и пострадавших при ударе ВСУ по Геленджику резко возросло

Губернатор Кондратьев: Число жертв при ударе ВСУ по Геленджику возросло до шести человек
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Число жертв и пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) резко возросло. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале рассказал, что не выжили шесть человек.

Число раненых увеличилось до 40 человек, 17 из них были доставлены в больницу, разъяснил краснодарский глава. «Пострадавших доставили в медицинские учреждения Геленджика, Туапсинского округа и Горячего Ключа. Им оказывают всю необходимую помощь», — отметил Кондратьев.

Он назвал случившееся целенаправленным ударом ВСУ по мирному населению, которое не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре.

Об ударе по Геленджику стало известно 3 августа. Обломки украинского беспилотника упали в селе Архипо-Осиповка. Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев предположил, что Украина могла запускать дроны по Геленджику из Одесской области.

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