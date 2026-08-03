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17:04, 3 августа 2026 (обновлено: 17:10, 3 августа 2026)Бывший СССР

Стало известно о боях в городе-крепости в ДНР

ВС России ведут бои в Дружковке на территории ДНР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России ведут бои в Дружковке на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«После освобождения Константиновки российские войска вошли в Дружковку», — передает канал слова своего источника.

Отмечается, что ранее в населенный пункт заходили только диверсионно-разведывательные группы ВС России.

Ранее стало известно, что Российская армия вывела из строя мост по пути из Славянска в Краматорск в ДНР. Уточнлось, что по объекту был нанесен ракетный удар.

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