Стало известно о боях в городе-крепости в ДНР

ВС России ведут бои в Дружковке на территории ДНР

Подразделения Вооруженных сил (ВС) России ведут бои в Дружковке на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«После освобождения Константиновки российские войска вошли в Дружковку», — передает канал слова своего источника.

Отмечается, что ранее в населенный пункт заходили только диверсионно-разведывательные группы ВС России.

Ранее стало известно, что Российская армия вывела из строя мост по пути из Славянска в Краматорск в ДНР. Уточнлось, что по объекту был нанесен ракетный удар.