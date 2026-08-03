Число жертв удара ВСУ по Геленджику снова выросло

Число жертв удара ВСУ по Геленджику достигло семи

Число жертв удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Геленджику выросло. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

По последним данным, жертвами атаки ВСУ стали семь человек. Еще 40 получили различные травмы, 21 человека госпитализировали.

Об ударе по Геленджику стало известно 3 августа. Обломки украинского беспилотника упали в селе Архипо-Осиповка. Изначально сообщалось, что спасти не удалось трех мирных граждан, однако затем число жертв выросло и достигло шести.

После атаки украинских войск военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что ответ России на это должен быть жестким и неотвратимым. Он призвал бить по местам подготовки, складирования дронов и наращивать удары возмездия.