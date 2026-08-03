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19:24, 3 августа 2026 (обновлено: 19:32, 3 августа 2026)Россия

В российском регионе пропал самолет

Губернатор Кобзев: В Иркутской области пропал самолет Cessna 182 с двумя людьми на борту
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Robert Buchel / Shutterstock / Fotodom

В Иркутской области пропал самолет Cessna 182 с двумя людьми на борту. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Кобзев в «Максе».

Он пояснил, что воздушное судно занималось мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе. По информации Кобзева, среди присутствующих на борту значились летчик-наблюдатель и командир самолета.

Губернатор заверил, что самолет из Якутии направят для поиска пропавшего Cessna 182, также позднее к поискам присоединятся два вертолета.

Кобзев поделился, что надеется на благоприятный исход поисковой операции.

До этого стало известно, что севший в лесу в Якутии самолет Ан-2 полностью сгорел. Тогда борт выполнял работы по патрулированию пожароопасной обстановки. Связь с ним пропала примерно через четыре километра полета.

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