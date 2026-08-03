Губернатор Кобзев: В Иркутской области пропал самолет Cessna 182 с двумя людьми на борту

В Иркутской области пропал самолет Cessna 182 с двумя людьми на борту. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Кобзев в «Максе».

Он пояснил, что воздушное судно занималось мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе. По информации Кобзева, среди присутствующих на борту значились летчик-наблюдатель и командир самолета.

Губернатор заверил, что самолет из Якутии направят для поиска пропавшего Cessna 182, также позднее к поискам присоединятся два вертолета.

Кобзев поделился, что надеется на благоприятный исход поисковой операции.

До этого стало известно, что севший в лесу в Якутии самолет Ан-2 полностью сгорел. Тогда борт выполнял работы по патрулированию пожароопасной обстановки. Связь с ним пропала примерно через четыре километра полета.