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20:11, 3 августа 2026Бывший СССР

Марочко оценил необходимость ударов по складам маркетплейсов Украины

Марочко: ВС России не бьют по маркетплейсам Украины, потому что преследуют другие цели
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Украина бьет по складам российских интернет-магазинов в надежде вызвать волну негодования среди россиян, в то время как Вооруженные силы (ВС) РФ преследуют другие цели в ходе спецоперации. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он напомнил, что цель России — демилитаризация и денацификация, поэтому армия наносит удары по законным целям, например, по логистическому терминалу «Новой почты», который использовался в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«А касаемо других каких-то маркетплейсов на Украине, то они имеют намного ниже оборот. Но также надо понимать, что они, как и, в принципе, все на Украине, преследуют цели заработка на военных действиях. Следовательно, украинские боевики получают через украинские маркетплейсы и товары военного назначения, и, естественно, товары двойного назначения», — объяснил Марочко.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ВСУ бьют по гражданским объектам из-за бессилия, чтобы насолить гражданам России. «Это в чистом виде терроризм», — подчеркнул депутат.

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