Депутат Колесник: ВСУ бьют по гражданским объектам из-за бессилия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по складам маркетплейсов из-за желания испортить жизнь россиянам. Так об атаках украинских военных на объекты высказался член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

«Украина наносит атаки по складам маркетплейсов и по другим гражданским объектам от бессилия, злобы и желания насолить гражданам России. Это в чистом виде терроризм. И все эти реверансы [Владимира] Зеленского, что он воюет не против людей — это все пустые слова», — указал парламентарий.

По словам Колесника, Россия, в отличие от Украины, бьет только по военным объектам и тем объектам инфраструктуры, которые связаны с военно-промышленным комплексом или военной логистикой. В качестве примера депутат привел удары по портам в Одессе, Николаеве и Черноморске.

В ночь на 3 августа ВСУ атаковали складской комплекс во Владимирской области. Удар пришелся по объекту в Собинском округе региона — после атаки в нем начался пожар. В Wildberries заявили, что все люди, которые находились в логистическом центре, были эвакуированы. По информации властей, в результате атаки пострадали три человека.