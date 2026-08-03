Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:07, 3 августа 2026 (обновлено: 17:25, 3 августа 2026)Экономика

ЦБ ужесточит требования по кредитам для банков

ЦБ РФ введет надбавки по вложениям банков в обеспеченные потребкредитами облигации
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Банк России с сентября ужесточит требования для финансовых организаций в части облигаций, обеспеченных выплатами по потребительским кредитам. Об этом со ссылкой на указание регулятора номер 7375-У сообщает «Интерфакс».

Речь идет о введении макропруденциальных надбавок, то есть дополнительных требований к капиталу банков в целях защиты финансовой системы. Пойти на такой шаг ЦБ заставила практика, получающая все большее распространение.

Участники рынка активно выпускают бумаги, основанные на выплатах по своему кредитному портфелю, после чего продают их другим организациям отрасли. Фактически речь идет о том, что банки начали обмениваться кредитными портфелями и снижать нагрузку на капитал, хотя фактически никакой большей устойчивости такая схема обеспечить не может.

Надбавки не будут применяться в случае, если облигации обеспечены ипотечными кредитами. Во всех остальных случаях банку, выпускающему облигации такого рода, придется зарезервировать больше собственного капитала, что сдержит чрезмерный рост кредитования и заставит кредиторов внимательнее относиться к заемщикам.

Ранее в банке ВТБ подсчитали, что за первые семь месяцев 2026 года выдача кредитов наличными увеличилась в 1,4 раза, до более чем 15 миллионов случаев. Их суммарный объем кредитов достиг 2,9 триллиона рублей, что на 64 процента больше, чем годом ранее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Число жертв удара ВСУ по Геленджику растет. Дрон спикировал прямо на пляж, где были десятки отдыхающих
    В США высказались о сроках сделки с Украиной по производству Patriot
    Трамп назвал скупку иены американцами «актом дружбы» с Японией
    Основатель российского косметического бренда раскрыл секрет популярности марки
    На Украине сделали заявление об урегулировании конфликта в 2026 году
    Стало известно о разрушении энергосистемы Украины
    Организаторы концерта Билана посоветовали недовольным зрителям не подходить к сцене
    Филиппа Киркорова назвали синтоловым королем из-за внешности на видео с концерта
    Москвичей предупредили о возвращении жары
    «Севмаш» сдаст ВМФ России два корабля до конца 2026-го
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok