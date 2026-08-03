ЦБ ужесточит требования по кредитам для банков

ЦБ РФ введет надбавки по вложениям банков в обеспеченные потребкредитами облигации

Банк России с сентября ужесточит требования для финансовых организаций в части облигаций, обеспеченных выплатами по потребительским кредитам. Об этом со ссылкой на указание регулятора номер 7375-У сообщает «Интерфакс».

Речь идет о введении макропруденциальных надбавок, то есть дополнительных требований к капиталу банков в целях защиты финансовой системы. Пойти на такой шаг ЦБ заставила практика, получающая все большее распространение.

Участники рынка активно выпускают бумаги, основанные на выплатах по своему кредитному портфелю, после чего продают их другим организациям отрасли. Фактически речь идет о том, что банки начали обмениваться кредитными портфелями и снижать нагрузку на капитал, хотя фактически никакой большей устойчивости такая схема обеспечить не может.

Надбавки не будут применяться в случае, если облигации обеспечены ипотечными кредитами. Во всех остальных случаях банку, выпускающему облигации такого рода, придется зарезервировать больше собственного капитала, что сдержит чрезмерный рост кредитования и заставит кредиторов внимательнее относиться к заемщикам.

Ранее в банке ВТБ подсчитали, что за первые семь месяцев 2026 года выдача кредитов наличными увеличилась в 1,4 раза, до более чем 15 миллионов случаев. Их суммарный объем кредитов достиг 2,9 триллиона рублей, что на 64 процента больше, чем годом ранее.