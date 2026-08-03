Спрос россиян на один вид кредитов взлетел

ВТБ: Выдача кредитов наличными в России выросла на 64 процента в январе-июле

По итогам первых семи месяцев 2026 года выдача кредитов наличными в России резко выросла как в количестве, так и в объеме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВТБ.

За отчетный период россияне оформили в общей сложности более 15 миллионов таких займов, уточнили в финансовой организации. В годовом выражении показатель увеличился примерно в 1,4 раза, или на 43 процента.

Суммарный объем кредитов наличными за это время подскочил на 64 процента и достиг 2,9 триллиона рублей, добавили в банке. В качестве главных причин подобной динамики аналитики назвали затяжное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ) и отложенный спрос на потребительские цели.

Во второй половине июля руководство ЦБ снизило ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) — с 14,25 до 14 процентов годовых. В ВТБ ранее спрогнозировали сокращение планки еще на 100 б.п. Смягчение ДКП вкупе с постепенным снижением рыночных ставок и замедлением роста реальных доходов населения, полагают эксперты, сохранит спрос на основные виды кредитов на высоком уровне в обозримом будущем.