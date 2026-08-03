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12:25, 3 августа 2026Наука и техника

Недостаток одного витамина связали с повышенным риском деменции

NOA: Недостаток витамина D в среднем возрасте повышает риск болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

Недостаток витамина D в среднем возрасте может быть связан с накоплением в мозге белка, характерного для болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли исследователи в работе, опубликованной в журнале Neurology Open Access (NOA).

Были изучены данные 793 участников Фрамингемского исследования сердца, средний возраст которых на момент анализа крови составлял 39 лет. Спустя 16 лет добровольцам провели позитронно-эмиссионную томографию, позволяющую оценить накопление в мозге тау-белка и бета-амилоида — веществ, связанных с развитием болезни Альцгеймера.

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Результаты показали, что более высокий уровень витамина D в среднем возрасте был связан с меньшим количеством тау-белка в мозге. Наиболее заметной связь оказалась в областях, которые часто поражаются на ранних стадиях болезни Альцгеймера, включая височную долю и структуры, участвующие в работе памяти. При этом зависимости между уровнем витамина D и накоплением бета-амилоида ученые не обнаружили.

Авторы подчеркивают, что исследование выявило лишь статистическую связь и не доказывает, что прием витамина D способен предотвратить деменцию. Однако его недостаток в среднем возрасте может оказаться одним из изменяемых факторов риска ранних нейродегенеративных изменений, что предстоит проверить в дальнейших исследованиях.

Ранее стало известно, что витамин B3 может существенно снизить риск развития глаукомы.

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