Назван снижающий риск развития глаукомы витамин

JAMA: Витамин B3 может существенно снизить риск развития глаукомы

Витамин B3 (никотинамид) может существенно снизить риск развития глаукомы у людей с повышенным внутриглазным давлением. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие данные почти трех тысяч пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Ophthalmology.

Исследователи сравнили 2920 человек с повышенным внутриглазным давлением, которое считается одним из главных факторов риска глаукомы. Половина участников принимала никотинамид, а остальные — нет. За почти четыре года наблюдения глаукома развилась у 3,5 процента принимавших витамин B3 против 9 процентов в группе сравнения. Это соответствует снижению риска примерно на 66 процентов.

Кроме того, участники, принимавшие никотинамид, реже нуждались в глазных каплях для снижения внутриглазного давления (13,6 процента против 21,2 процента) и более чем в два раза реже проходили лазерное лечение.

Ученые объясняют возможный эффект тем, что витамин B3 помогает восполнять запасы кофермента NAD, уровень которого с возрастом снижается. Это может улучшать энергетический обмен в клетках сетчатки и зрительного нерва, делая их менее уязвимыми к повреждениям.

Авторы подчеркивают, что заменять витамином B3 стандартное лечение нельзя — для подтверждения результатов необходимы клинические испытания.

Ранее ученые выяснили, что высокий уровень витамина C связан с лучшим состоянием серого вещества мозга.