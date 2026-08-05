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20:06, 5 августа 2026 (обновлено: 20:14, 5 августа 2026)Россия

На первой в России федеральной территории объявили угрозу атаки БПЛА

Угрозу атаки БПЛА объявили в «Сириусе» и Сочи
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на первой в России федеральной территории «Сириус». Об этом сообщил глава территории Дмитрий Плишкин в Telegram-канале.

«Внимание! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте», — написал он.

Об опасности БПЛА также сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин. Он призвал местных жителей укрыться в безопасном месте и заявил, что все силы и средства работают на защиту города.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 5 августа системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами страны 475 беспилотников. Атакам подверглись территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Крыма, Татарстана и Краснодарского края.

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