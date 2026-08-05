В Минобороны раскрыли число сбитых за ночь над регионами России беспилотников ВСУ

Минобороны: Средства ПВО сбили за ночь над регионами России 475 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь над регионами России 475 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число уничтоженных устройств раскрыли в Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что ликвидация дронов проводилась с 20:00 4 августа до 08:00 5 августа.

Атакам подверглись территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края. Кроме того, вражеские устройства были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что дрон ВСУ упал на сортировочный центр в Тульской области. Там начался пожар. По данным губернатора российского региона Дмитрия Миляева, в период беспилотной опасности были уничтожены 107 украинских беспилотников.