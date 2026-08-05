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Силовые структуры
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09:36, 5 августа 2026Силовые структуры

Десятки сгоревших после пожара на российской АЗС машин попали на видео

МВД показало кадры сгоревшей АЗС и десятков автомобилей в Ростове-на-Дону
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Последствия пожара на автозаправочной станции (АЗС) в Ростове-на-Дону попали на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставили в главке МВД России по Ростовской области 5 августа.

На кадрах видно, как сотрудники силовых структур осматривают место происшествия. Далее демонстрируются десятки автомобилей, которые сгорели дотла.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и экстренные службы. Полицейские обеспечивают свободный проезд спецтехники МЧС. Как уточняет «Российская газета», во время пожара пострадали не менее 20 машин.

Возгорание произошло в ночь на 5 августа. Под подозрение попал 44-летний житель Запорожской области. Полиция полагает, что он заправил емкости в машине и, не убедившись в безопасности, оставил транспортное средство. Произошло возгорание, сам мужчина скрылся. Его ищут.

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