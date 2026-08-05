Десятки сгоревших после пожара на российской АЗС машин попали на видео

МВД показало кадры сгоревшей АЗС и десятков автомобилей в Ростове-на-Дону

Последствия пожара на автозаправочной станции (АЗС) в Ростове-на-Дону попали на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставили в главке МВД России по Ростовской области 5 августа.

На кадрах видно, как сотрудники силовых структур осматривают место происшествия. Далее демонстрируются десятки автомобилей, которые сгорели дотла.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции и экстренные службы. Полицейские обеспечивают свободный проезд спецтехники МЧС. Как уточняет «Российская газета», во время пожара пострадали не менее 20 машин.

Возгорание произошло в ночь на 5 августа. Под подозрение попал 44-летний житель Запорожской области. Полиция полагает, что он заправил емкости в машине и, не убедившись в безопасности, оставил транспортное средство. Произошло возгорание, сам мужчина скрылся. Его ищут.

